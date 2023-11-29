Fırtına Erikli Su Fabrikası'nın bahçesindeki tırları devirdi
Bursa'da etkili olan fırtına Erik Su Fabrikası'nın bahçesindeki tırları devirdi.
Bursa’da etkili olan fırtına Erik Su Fabrikası’nın bahçesindeki tırları devirdi.
Bursa’da dün geceden beri etkisini sürdüren fırtına Kestel Derekızık’ta tesisleri bulunan Erik Su Fabrikası’ndaki 4 tır ve 1 dorseyi devirdi. Rüzgarın saatte 100 kilometre hızla estiği Bursa’nın birçok noktasında ağaçlar yıkılırken, çatılar uçtu. Tarihi 250 yıllık iki çınar ağacı da rüzgara yenik düştü.
Uludağ’ın eteklerinde bulunan Erikli Su Fabrikası’nın bahçesinde devrilen tırların yakınlarında kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.