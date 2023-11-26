Fırtına felç etti: Evler suyla doldu, vatandaşlar dışarıya çıkamadı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle ev, iş yeri ve yolları su bastı. Bina girişleri su ile dolarken, vatandaşlar dışarıya çıkamadı. Sabah uyandığında gözlerine inanamadığını belirten vatandaş, "09.00’da uyandım. Bir baktım ki evin içi hemen hemen 20 santim su dolmuş. 1 saat geçtikten sonra 10 santim daha geldi. Şuanda 30 santim içeride su var" dedi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İzmit Körfez’ine kıyısı bulunan Gölcük ilçesi, denizden taşan dalgalar sebebiyle suyla kaplandı. Sahil kesiminde bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerde bulunan beyaz eşya ve malzemeler de zarar gördü. Su ile dolan bina girişleri sebebiyle vatandaşlar dışarıya çıkamadı. İtfaiye ekiplerince suyun tahliye çalışmaları devam ediyor.

"30 santim içeride su var"

Uyandığında gördüğü manzara karşısında şoke olan Ahmet Aygün, "Sabah 09.00 gibi uyandım. Bir baktım ki evin içi hemen hemen 20 santim su dolmuş. 1 saat geçtikten sonra 10 santim daha geldi. Şuanda 30 santim içeride su var. Beyaz eşyalarım, halılarım hepsi mahvoldu, 50 bin TL zararım var. Geçen sene de aynısı olmuştu fakat burayı basmamıştı, sahildeki evi basmıştı" dedi.

"Elektriklerde yok, diz boyu su var"

Lokantası su dolan Adnan Gülser, "Daha önce de lokantam 2 defa su doldu. İçerde buzdolabı, derin dondurucularım var, hepsi suyun altında kaldı. İzmit Körfezi taştı, bu sebeple her yer su doldu ama bu olayın tek sebebi rıhtımlardan gelen suyun geri çıkamaması. Çözüm istiyoruz. Zararımı nasıl karşılayacağım? 20 bin TL zararım var. Elektriklerde yok, diz boyu su var" şeklinde konuştu.

"50 senedir böyle afet görmedik"

Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) Başkanı Necmi Kocaman, "Halıderede doğduk, burada yaşadık. 50 senedir böyle afet görmedik. Gölcük Arama Kurtarma Derneği olarak bütün ekiplerimizle birlikte 100’e yakın arkadaşımızla bölgedeyiz. Sular şimdi biraz çekildi" ifadelerini kullandı.

"Sahil bandının hemen hemen bütün bina girişleri, iş yerleri su altında"

Konuya ilişkin açıklama yapan Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ise "Dün geceden beri Marmara Bölgesini etkisi altına alan fırtına, Gölcük ilçemizin Halıdere ve Ulaşlı sahillerinde ciddi şekilde vatandaşın hayatını olumsuz etkilemiştir. Sabah saatlerinden beri GESOTİM, ilçe afet koordinasyon merkezi, ilçedeki siyasi parti başkanlarımız STK’lar, muhtarlar, Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütün birimleriyle vatandaşımızın yanında, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Hemen hemen bin, bin 500 civarında ekmek dağıtımı, acil ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Şu an için sadece maddi kayıp var. Bir an önce fırtına dinerse hayat normale döner. Kaç vatandaşımızın, binanın zarar gördüğüne dair henüz resmi bir kayıt yok ama sahil bandının hemen hemen bütün bina girişleri, iş yerleri su altında. Yarım metreden fazla su var. Suyun tahliyesi sağlanmaktadır. Fırtına dindikten sonra hasar tespiti yapılacaktır" diye konuştu.