Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki tüm feribot seferleri durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durduruldu.

Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki tüm feribot seferleri durduruldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale Boğazı’nda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durduruldu.

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı sonrası saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.