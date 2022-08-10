Siemens
SON
DAKİKA
Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar
Güneşli havada yağmur yağdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı
Fırtına ve sağanak yağış tatilcilere zor anlar yaşattı
İBB ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Çerkezköy'de trafik kazası: 2 yaralı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Fırtına ve sağanak yağış tatilcilere zor anlar yaşattı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saroz Körfezi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hem tatilcilere hem de işletmecilere zor anlar yaşattı.

Fırtına ve sağanak yağış tatilcilere zor anlar yaşattı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Saroz Körfezi’nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hem tatilcilere hem de işletmecilere zor anlar yaşattı.

Güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile inen tatilciler, yağmura hazırlıksız yakalandı. Rüzgarın etkisini arttırmasıyla birlikte tesislerin hasır tente, şemsiye ve şezlongları yerinden sökülürken, tatilciler ise sığınacak yer aradı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı gerçeğe dönüştü. Edirne’nin Keşan ilçesi Saros Körfezi’nde hafif şekilde başlayan ve etkisini arttıran şiddetli sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilindeki turistik tesislerin hasır tente, şemsiye, şezlong gibi portatif malzemeleri rüzgarla birlikte etrafa savruldu. Yağmur ve fırtınaya denizde yakalanan tatilciler ise adeta kaçacak yer aradı.

Sağanak ve fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte tatilciler yeniden denize koştu.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Narinç 'Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz'
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı