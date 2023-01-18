Fırtınada denize açılan teknenin dalgalarla mücadelesi kameraya yansıdı

Tekirdağ’da 2 gündür devam eden lodos fırtınasında denize açılan bir teknenin dalgalarla mücadelesi kameralara yansıdı. Bir süre ilerlemeye çalışan tekne, başarılı olamayınca limana geri döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarla birlikte, Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında lodos dünden bu yana etkisini sürdürüyor. Lodos fırtınasına rağmen balıkçı barınağından çıkarak ilerlemeye çalışan bir balıkçı teknesi, dev dalgalarla karşı karşıya kaldı.

Dalgaların arasında kayboldu

Süleymanpaşa ilçesi açıklarında bir süre dalgalarla mücadele eden tekne, ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman dalgaların arasında kaybolan tekne, dalgalarla boğuşur vaziyette limana dönerken, o anlar saniye saniye kameralar yansıdı.