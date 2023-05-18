Ankara’da etkili olan şiddetli fırtınada minaresi yıkılan cami havadan görüntülendi.

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirip çatıları uçururken, Çankaya ilçesinde bulunan Hacı İbrahim Aydın İmik Dede Camii’nin de minaresi yıkıldı. Minarenin caminin çatısına düşmesiyle cami kullanılamaz hale geldi. O sırada cami içerisinde bulunan bir çocuk ölümden döndü. Caminin alt katında bulunan lojmanda ailesiyle birlikte yaşayan cami imamı Ahmet Tufan’ın evi de kullanılamaz hale geldi. Yıkılan cami dron

ile havadan görüntülendi.

“Arkamı döndüğümde bir baktım ki minare yıkıldı”

Fırtınanın yaşandığı saatlerde evinin kenarında bulunan eşyalarını korumak için dışarı çıktığını belirten cami imamı Ahmet Tufan, “Her şey uçacak zannettim. Rüzgarın şiddeti bir hayli artınca arkamı döndüğümde bir baktım ki minare yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle caminin tavanı da yıkıldı ve üst katı da aşağıya düşürdü. Sonrasında çevreden insanlarla beraber itfaiyeyi, AFAD’ı aradık. İçeride de bir çocuk kalmıştı, çocuğa bir şey olması ihtimaline karşı ambulans da çağırdık. Ama çok şükür ki çocuk caminin alt katında olduğu için kendisine bir şey olmamış. Sakince çocuğu bulunduğu yerden çıkardık. O anlarda çocuğum da evden çıkıp geldi. ’Bana bir şeyler oldu’ dedi. Ben de ‘Kızım bir şey yok, sadece minare yıkıldı’ dedim. Şükür kızımın da durumu da iyiydi” diye konuştu.

“Hayatım boyunca böyle bir afet görmedim”

Caminin üst katının ve minaresinin komple yıkıldığını söyleyen Tufan, “Camlar açık olduğu için biraz tahribat var. Ben de caminin altında lojmanda oturuyorum. Yıkılmanın oluşturduğu hasar sebebiyle lojmanda bir sıkıntı oluştu. Bir iki cam kırıldı, cam korumaları eğildi, onun dışında bir sıkıntı yok. Ama çok kötü bir andı. Ben 43 yaşındayım, hayatım boyunca böyle bir afet görmedim, böyle bir esme görmedim. Minare de en fazla 3-5 saniye içerisinde yıkıldı. Yıkılma anını da gördüm ben” ifadelerini kullandı.

“Büyük ihtimalle camimiz yıkılacak ve yerine yenisi yapılacak”

Yetkililerin yıkımın ardından olay yerine geldiğini dile getiren Tufan, “Yetkililer caminin fotoğraflarını çekip, raporlar tuttular. Enkazın gün içerisinde kaldırılacağını, Ankara genelinde büyük bir sıkıntı yaşandığını söylediler. Biz de normal karşıladık. Böyle bir günde ‘Neden bize öncelik verilmiyor’ demedik. İnşallah en yakın zamanda kaldırılacak. Büyük ihtimalle camimiz yıkılacak ve yerine yenisi yapılacak. Çünkü kolonlarda ve kirişlerde sıkıntılar var. Caminin bu şekilde restore edilme şansı yok. Evim de şu an aynı şekilde, bundan dolayı ben de şu an kalacak yer arıyorum. Doğalgaz ve elektrik kesik olduğu için şu anda evde oturamıyoruz” açıklamasında bulundu.