Fırtınada servis minibüsünün içine evin bacası düştü

Bursa'da bir servis minibüsünün içine evin bacasından kopan parça düştü. Yaşanan olayda, şans eseri kimse yara almazken maddi hasar meydana geldi.

Fırtınada servis minibüsünün içine evin bacası düştü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da bir servis minibüsünün içine evin bacasından kopan parça düştü. Yaşanan olayda, şans eseri kimse yara almazken maddi hasar meydana geldi.

Gece saatlerinde şiddetini iyice artıran lodos, 100 kilometre hıza ulaştı. Şiddetli lodos, çok sayıda ağacı ve çatıyı yerinden söktü. Merkez Osmangazi ilçesi Mollagürani Mahallesi’nde park halindeki bir servis minibüsünün üzerine evden kopan baca parçası düştü. Servisin havalandırma camını kırarak içeri giren baca parçası, maddi hasar meydana getirdi. Kaza, şans eseri kimse yara almadan atlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman