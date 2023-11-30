Fırtınadan kaçan hamsiler Tekirdağ'da kilosu 50 liraya satılıyor

Fırtınadan kaçan hamsiler Tekirdağ’daki seyyar tezgahlarda kilosu 50 liraya satılıyor. Bunun yanı sıra istavritin kilosu da 50 liradan alıcı bulurken, palamudun tanesi ise 100 liradan satılıyor.

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan şiddetli lodos, bugün etkisini büyük oranda yitirdi. Fırtına sonrasında seyyar balıkçılar, tezgahlarının açarak balık satışına başladı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki seyyar tezgahları başta hamsi olmak üzere istavrit ve palamut süslerken, hamsinin kilosu 50, istavritin kilosu 50, palamudun tanesi ise 100 liradan satılıyor. Süleymanpaşa ilçesinde balık satışı yapan Engin Şınık, fırtınalı günlerde balığın çok pahalı olduğunu ifade ederek fırtınadan hemen sonra bu sabah bol bol hamsi geldiğini ifade etti. Hamsinin fırtınadan kaçtığını ve Karadeniz’in Kırklareli kıyılarına gittiğini de dile getiren Şınık, hamsinin Kıyıköy’den geldiğini belirtti.

Engin Şınık yaptığı açıklamada, “Bugün tezgahımızda hamsi, istavrit ve palamut var. Hamsinin kilosu 50, istavrit 50, palamudun tanesini ise 10 liraya satıyoruz. Bugün fiyatlar düşük, bir bakarsınız 40 liraya da satılabilir, 35 liraya da satılabilir. Balıklarımız çok taze. Bunlar Karadeniz hamsisidir. Kırklareli Kıyıköy’den gelen hamsiler lezzetli ve herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Şınık, açıklamasının devamında bu hamsilerin fırtınadan kaçtığını da ifade ederek, vatandaşları balık almaya davet etti.