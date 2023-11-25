Fırtınalı havada denize açılan kanocular ölümle burun buruna geldi

Kocaeli'de kanoyla denize açılan sporcular, fırtına sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi. Kanoları alabora olan ve denizin ortasında mahsur kalan sporcular, kendilerine atılan can simidiyle kurtarıldı.

Fırtınalı havada denize açılan kanocular ölümle burun buruna geldi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’de kanoyla denize açılan sporcular, fırtına sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi. Kanoları alabora olan ve denizin ortasında mahsur kalan sporcular, kendilerine atılan can simidiyle kurtarıldı.

İzmit Körfezi’ne kanoyla açılan sporcular ölümle burun buruna geldi. Fırtına sebebiyle ilerlemekte zorlanan sporcuların kanoları alabora olunca denizin ortasında mahsur kaldı. O esnada sahil bandında bulunan restoran çalışanları durumu fark ederek ekiplere haber verdi. Ekiplerin ve restoran çalışanlarının da yardımıyla sporculara halata bağlı can simidi uzatıldı. Uzun uğraşlar neticesinde sporcular kurtarılırken, herkes rahat bir nefes aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman