Fırtınanın ağacı devirme anı kamerada

Bursa'da saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu. Mudanya yolunda bir ağacın fırtına sebebiyle devrilme anı araç kamerasına yansıdı.

Mudanya yolunda seyreden sürücü kendisini uçan parçalardan güçlükle korudu. Aracın arka kamerasın yansıyan görüntülerde ana yolda kimsenin bulunmadığı bir sırada fırtınanın etkisiyle bir ağaç yola devrildi.

Şans eseri olayda kimse yaralanmadı.