Fırtınanın hasar verdiği sahil temizlendi

Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’da etkili olan fırtına sonrası hasar gören Alkaya Paşa Sahili’nde yürütülen temizleme ve hasar giderme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak şehrin önemli sayfiye noktalarından biri olan alanı yeniden vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

Geçtiğimiz günlerde tüm yurtta etkili olan ve çok sayıda ilde ciddi hasarlara yol açan fırtına, Süleymanpaşa’da da kısmi hasarlara neden olmuştu. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi’nde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen önemli projelerden biri olan Alkaya Paşa Sahili, kabaran dalgalar dolayısıyla hasara uğramıştı.

Uzunlar, hasar tespit ve temizlik çalışmalarına nezaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, fırtınanın hemen ardından beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Saygı ve Sabri Çınar ile Paşa Sahili’nde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarına nezaret etti. Uzunlar, hasarın giderilerek sahil şeridinin yeniden kullanıma açılması talimatı verdi. Hasar giderme ve temizlik çalışmalarının derhal başlatılmasının ardından bu çalışmaları da sürekli olarak yakından takip eden Uzunlar, Paşa Sahili’nin olabilecek en kısa sürede eski haline getirilmesi için fazla mesai yaptı.

Çalışmalar kısa sürede tamamlandı

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mesai mefhumu gözetilmeksizin sürdürülen çalışmalar neticesinde hızla temizlenen ve eski görünümüne kavuşturulan Paşa Sahili, yeniden mahalle sakinlerinin ve Süleymanpaşalıların hizmetine sunuldu.

"Hepimize geçmiş olsun"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, "Ülkemizi etkisi altına alan fırtına ve yağışlı havanın Paşa Sahili’mizde yol açtığı hasarı inceleyerek, Başkan Yardımcılarımız ve Temizlik İşleri Müdürümüz ile birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Kıyı şeridimizde başlattığımız temizlik ve onarım çalışmalarıyla, sahilimizi en kısa sürede eski haline getirdik. Bu süreçte, ekiplerimiz oluşan hasarı gidermek için yoğun bir şekilde, titizlikle çalışmalar yürütmüştür. Süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaları yakından takip ettik. Bu afetin izlerini hızla ortadan kaldırarak sahilimizi yeniden eski haline kavuşturan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.