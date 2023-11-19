Fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri kıyıya vurdu.

Fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri kıyıya vurdu.

Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu’nda da fırtına sebebiyle tekneler rüzgarın şiddetine dayanamayarak kıyıya vurdu. Fırtına nedeniyle bazı amatör balıkçı tekneleri de su aldı. Zaman zaman dalgaların boyu aşarken, balıkçılar da zor anlar yaşadı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman