Fırtınaya rağmen bırakmadılar

Sahil Güvenlik ekipleri Marmara ve Avşa adalarında acil tedavi bekleyen 3 hastayı tahliye etti. Olumsuz hava şartlarına rağmen adalara ulaşan Sahil Güvenlik Botu hasta şahısları alıp Erdek İskelesi’ndeki sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, dün 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan Balıkesir’e Marmara ve Avşa adalarında acil müdahale bekleyen 3 hastanın olduğu ve hastaların inme geçirdiği ihbarı sonrası harekete geçen Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi, olumsuz hava şartlarına rağmen TCSG-85 Sahil Güvenlik Botu’nu hastaları tahliye etmesi için adalara yönlendirdi. Saat 21.00 sularında Marmara adasında olan Sahil Güvenlik ekipleri E.E. (74) ve M.Ö. (76) ile Avşa adasında bulunan M.Y. (65) isimli vatandaşları alarak Erdek İskelesi’ne getirip burada hazır bekleyen ambulanslara tahliyesini gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaşlı kişiler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı ve korkusuz müdahalesi sayesinde üç hastanın hayatı kurtuldu.