Fişekhane Sailing Cup başlıyor

Geçtiğimiz sene 46 teknenin kıyasıya mücadele ettiği ve yarışlar sonunda dereceye giren takımların kupalarının görkemli bir yelkenci partisi ile takdim edildiği Fişekhane Sailing Cup’ın ikincisi 29 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Fişekhane Sailing Cup, her yıl onlarca teknenin rekabet ettiği BAUISC Spring Trophy’nin üçüncü etabı olarak yapılacak.

29 Nisan Cumartesi günü saat 11.50’de verilecek hazırlık uyarı işareti ve akabinde saat 12.00’de çalacak start düdüğü ile 50’ye yakın sayıda yelkenli yarış teknesinin start alması bekleniyor.

Orsa-pupa seyrine göre kurulacak şamandıra parkurunun kurulacağı Zeytinburnu sahilinde, gün boyunca 2 farklı yarış yapılması planlanıyor. Özellikle nisan ayındaki hakim rüzgarlar göz önüne alındığında, rekabetin daha zorlu olması bekleniyor.

Hava şartlarına göre değişiklik gösterebilecek olsa da 12.00’de çalması beklenen start düdüğünün ardından, yarışların her birinin yaklaşık 90 dakika sürmesi planlanıyor.

Birbirinden farklı boyda ve modelde teknelerin bulunduğu yarış filosu IRC-0-1-2-3-4, Sportsboat ve Gezgin sınıflarına ayrılacak ve her tekne sahip olduğu reyting değerlerine göre, kendi sınıflarında derecelendirilecek.

Yarışların sonunda ise Fişekhane’de gerçekleştirilecek ödül töreni ile her sınıfın ilk 3 derecesine giren takıma ödülleri takdim edilecek. Ödül töreni sonrasında İstanbul yat yarışı sezonunun ilk yelkenci partisi gerçekleşecek.