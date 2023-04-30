Fişekhane Sailing Cup gerçekleşti

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Fişekhane Sailing Cup her yıl onlarca teknenin rekabet ettiği BAUISC Spring Trophy'nin üçüncü etabı olarak gerçekleşti.

Fişekhane Sailing Cup gerçekleşti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Fişekhane Sailing Cup her yıl onlarca teknenin rekabet ettiği BAUISC Spring Trophy’nin üçüncü etabı olarak gerçekleşti.

Orsa-pupa seyrine göre kurulan şamandıra parkurunun yer aldığı Ataköy, Bakırköy ve Zeytinburnu açıklarında, gün boyunca 2 farklı yarış yapıldı, sahil şeridine paralel kurulan rotada 40’a yakın yelkenli kıyasıya rekabetle yarıştı. Birbirinden farklı boyda ve modelde teknelerin bulunduğu yarış filosu IRC-0-1-2-3-4, Sportsboat ve Gezgin sınıflarına ayrıldı ve her tekne sahip olduğu reyting değerlerine göre, kendi sınıflarında derecelendirildi.

Yarışlar bittikten sonra ise Fişekhane’de gerçekleştirilen kupa töreni ile her sınıfın ilk 3 derecesine giren takıma ödülleri takdim edildi ve yelkenciler yılın ilk yelkenci partisinde günün yorgunluğunu attılar.