FISU Üniversitelerarası Basketbol Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) ve Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Dünya Kupası 3x3 Basketbol Şampiyonası’nda kupalar sahiplerini buldu. Erkeklerde Brezilya’dan Paulista Üniversitesi, kadınlarda Çin ekibi Chinese Culture Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle; eleme müsabakalarının İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde, finallerin ise Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle Galataport’ta oynandığı turnuvada Türkiye’yi İstanbul Teknik Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımları ile Gazi Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın temsil etti. 12 erkek ve 12 kadın takımı mücadele etti. Turnuvanın erkekler finalinde Brezilya’dan Paulista Üniversitesi ile Avustralya temsilcisi Macquaire Üniversitesi karşı karşıya geldi. Keyifli mücadelenin sonunda Brezilya temsilcisi Paulista Üniversitesi 20-10’luk sonuçla kupaya uzandı.

FISU Üniversitelerarası Dünya Kupası 3x3 Basketbol Şampiyonası’nın kadınlar finalinde galibiyete Çin ekibi Chinese Culture Üniversitesi ulaştı. Çin ekibi finalde Meksika’dan Monterrey Üniversitesi’ni 21-12’lik skorla geçerek şampiyon oldu.

Smaç ve 3 sayı birincilerine ödüller Pasaj’dan

Turnuvada ayrıca erkeklerde ‘smaç yarışması’, kadınlarda ‘3 sayı yarışması’ da yapıldı. Erkekler smaç birincisi Litvanya’dan Ernestas Sederevicius olurken kadınlarda 3 Sayı Yarışmasını ise Ukrayna’dan Veronika Kosmach kazandı. Birincilere Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’dan Apple Watch hediye edildi.