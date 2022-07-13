FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde Sırbistan, Amerika'yı setlerde 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Sırbistan, ilk yar finalist olan Brezilya'nın rakibi oldu.
Turnuva finallerinin ilk karşılaşması olan Brezilya- Japonya maçının galibi aynı zamanda ilk yarı finalist olurken Brezilya’nın yarı finaldeki rakibi de Sırbistan oldu.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Khattab Taghrid (Mısır)
Amerika: Robinson Kelsey, Ogbogu Chiaka, Thompson Jordan, Plummer Kathryn, Washington Haleigh, Poulter Jordyn (Wong- Orantes Justine, Carlini Lauren, Drews Andrea, Frantti Alexandra, Wilhite Sarah)
Sırbistan: Lozo Sara, Aleksic Maja, Bjelica Ana, Milenkovic Bojana, Stevanovic Jovana, Drca Bojana (Lazovic Katarina, Mirkovic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora)
Setler: 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15
Süre: 129 dakika (30 - 32 - 25 - 25 - 17)