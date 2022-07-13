SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde Sırbistan, Amerika'yı setlerde 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Sırbistan, ilk yar finalist olan Brezilya'nın rakibi oldu.

FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Turnuva finallerinin ilk karşılaşması olan Brezilya- Japonya maçının galibi aynı zamanda ilk yarı finalist olurken Brezilya’nın yarı finaldeki rakibi de Sırbistan oldu.

Salon: Ankara Spor Salonu

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Khattab Taghrid (Mısır)

Amerika: Robinson Kelsey, Ogbogu Chiaka, Thompson Jordan, Plummer Kathryn, Washington Haleigh, Poulter Jordyn (Wong- Orantes Justine, Carlini Lauren, Drews Andrea, Frantti Alexandra, Wilhite Sarah)

Sırbistan: Lozo Sara, Aleksic Maja, Bjelica Ana, Milenkovic Bojana, Stevanovic Jovana, Drca Bojana (Lazovic Katarina, Mirkovic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora)

Setler: 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15

Süre: 129 dakika (30 - 32 - 25 - 25 - 17)

FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin