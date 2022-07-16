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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde yarı final müsabakaları, Sırbistan-Brezilya maçı ile başladı. Brezilya, Sırbistan'ı setlerde 3-1 mağlup ederek turnuvada finale yükselen ilk takım oldu.

FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
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Ankara Spor Salonu’nda oynanan Milletler Ligi Yarı Final müsabakasında Sırbistan’ı 3-1’lik skorla mağlup eden Brezilya, bu sonuçla finale yükselmeye hak kazanan ilk takım oldu. Brezilya’nın finaldeki rakibi ise bugün oynanacak olan Türkiye-İtalya karşılaşması sonucu belli olacak.

Salon: Ankara Spor Salonu

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Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Lourdes Perez Perez (Küba)

Sırbistan: Drca Bojana, Lozo Sara, Aleksic Maja, Bjelica Ana, Milenkovic Bojana, Stevanovic Jovana (Lazovic Katarina, Mirkovic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora)

Brezilya: Braga Guimaraes Gabri, Da Silva Ana Carolina, Nascimento Kisy, Bergmann Julia Isabella, Gambatto Kudiess Julia, Silva Carneiro Macris (Montibeller Rosamaria, Ratzke Roberta Silva, Araujo Natalia, Geraldo Teixeira Loren)

Setler: 25-14, 18-25, 24-26, 19-25

Süre: 105 dakika (23, 25, 30, 27)

FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
İHA
Editör

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