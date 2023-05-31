FIVB Milletler Ligi: Güney Kore: 3 - Türkiye: 0
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 1. Grup'taki ilk haftasında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 1. Grup’taki ilk haftasında Güney Kore’yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Antalya
Hakemler: Angela Grass, Yuliya Akulova
Güney Kore: Sowhi, Hoyoung, Jiyun, Jeongah, Juah, Hye Seon, Yeongyeong (L) (Dain, Jungwon (L), Dahyeon, Miyoun, Seungju, Jiyun Moon)
Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Simge (L) (Derya, Elif, Saliha, Aslı, Ebrar)
Setler: 14-25, 17-25, 24-26
Süre: 81 dakika