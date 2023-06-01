FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Sırbistan: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Sırbistan: 1
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Silivri Kariyer

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

Salon: Antalya

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Juraj Mokry (Slovakya)

Türkiye: Cansu, Hande, Aslı, Vargas, İlkin, Eda, Gizem (L) (Ebrar, Elif, Derya)

Sırbistan: Busa, Aleksic, Drca, Lozo, Popovic, Bjelica, Pusic (L) (Mirkovic, Uzelac, Milenkovic)

Setler: 24-26, 25-17, 25-15, 25-21

Süre: 112 dakika