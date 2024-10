Fiyatıyla lüks otomobilleri solladı

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda (BURTARIM) görücüye çıkan 15,5 milyonluk traktör, fiyatıyla lüks otomobilleri sollarken, özellikleriyle de herkesi kendine hayran bıraktı.

Tarım sektörünün lider markalarının ürün ve hizmetlerinin sergilendiği Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı (BURTARIM), kapılarını dünyaya açtı. Dünyanın ve Türkiye’nin birçok ilinden çiftçilerin geldiği fuarda, yeni nesil ürünler de sergilenme fırsatı buldu. Ar-Ge’ye ayırdığı kaynaklarıyla tarım sektörünü son teknolojinin kullanıldığı yeni tarım makineleriyle destekleyen AGCO’nun dünya çapında markası Massey Ferguson, Bursa Tarım Fuarı’nda tüm yeni ürün grubuyla yer aldı. Massey Ferguson’un yeni amiral gemisi MF 9S serisi traktörlerini ve StageV emisyonlu yerli kompakt traktörlerini ise tarım üreticileri ilk kez bu fuarda inceleme imkanı buldu.

“Lüks otomobil fiyatına traktör”

Yeni traktör çağının en son amiral gemisi olarak tanımlanan, dünya çapında yıllar süren yoğun müşteri araştırmalarının ardından geliştirilen MF 9S Serisi, 285 hp’den 425 hp’ye güç seçenekleriyle 6 modelle, fuara gelenleri büyüledi. Fiyatıyla lüks otomobilleri geride bırakan MF 9S serisi, konforu ve teknolojisiyle de herkesi kendine hayran bıraktı. Sadece bir traktör olarak nitelendirilmemesi gereken bu akıllı tarım makinası ile ilgili bilgi veren AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, “Her türlü çiftçiye uygun 48 beygirden 425 beygire kadar traktörümüz var. Amiral gemisi olan MF 9S, ödüllerle beraber dünya lansmanını yaptığımız ve Massey Ferguson’un en yüksek beygir gücüne sahip en yeni serisidir. Daha önce 405 beygir gücüne kadar traktörümüz vardı. Şimdi bu seriyle 425 beygire kadar var. Tekerlekli traktör olarak bakıldığında Türkiye’de bu beygir gücünde kullanılabilen ilk traktörlerden birisi olacak. Bu traktörlerin hepsi çiftçiler tarafından sipariş edilen, kendi istedikleri özelliklere göre konfigüre edilmiş, her biri birbirinden özel. Fuarda sergilenen MF 9S serisi traktörü kaç para diye soracak olursanız, önce içeriğindeki opsiyonlara bakmam lazım. Çünkü traktörü şirketimiz fuarda göstermek için getirmedi, bir çiftçi sipariş etti. Bu traktör şu anda 15,5 milyon değerinde. Birçok özelliğini değiştirmek ve azaltmak isterseniz 13 milyona kadar düşürebiliyorsunuz. Ayrıca, Zemdlec, INNOVATION FARM MACHINERY 2025, Grand Prix 2024, 2024 Red Dot Tasarım Ödülü ve AE50 Awards ödülleriyle de kalitesini ortaya koydu. En büyükten, en küçük traktörümüze kadar hepsi tamamen terzi usulü isteğe göre tasarlanıyor. Biçerdöverden, balya makinasına, teleskopik yükleyiciden en yeni traktörlerimize kadar tüm serilerden örnekler bu fuarda sergileniyor” dedi.

“Kendi kendine tamamen otomatik giden bir otomobil tem anlamıyla yok, ama bu traktör tarlada gidiyor”

Türkiye’de en lüks arabaların bile 13-14 milyon lira olduğunu belirten Has, “Belki vatandaşlar bu fiyata traktör olur mu diyor. Olur, çünkü üzerindeki teknoloji ve akıllı sensörler birçok lüks arabalardan da gelişmiş. Arabaların hız sabitleme, çarpışma önleyici ve şerit takip gibi özellikleri var. Bu traktör ise kendi kendine gidebiliyor. Tarlanın koordinatlarını girdiğiniz zaman, tarlanın etrafında kendi kendine sürücü müdahale etmeden de tarla sürebiliyor. Bu donanımlara sahip tamamen kendi kendine gidebilen araba yok. Traktör yakıtı bitene kadar çalışmaya devam edebiliyor. Gece gündüz, görüşün kısıtlı olduğu sisli havalarda bile 24 saat uydudan koordinatları bilerek ilerlemeye devam ediyor. 360 derece led aydınlatması sayesinde geceyi gündüz yapan bir teknoloji. Arkasına buna uygun Isobus bağlantılı akıllı bir tarım makinası varsa fişi yakar gibi bağlantısını takıyorsunuz ve otomatik olarak hemen eşleşiyor. Traktörün ekranından arkasındaki ekipmanı kontrol edebiliyorsunuz. Kabin içinde 69 desibellik ses seviyesi var. O kadar sessiz ki arabayla giderken duyduğunuz gürültüyü bu koskoca traktörde tam yükte çalışırken hissetmeyeceksiniz” diye konuştu.

Her çiftçiye ve her keseye uygun traktörlerle fuarda yer aldıklarını belirten Has, “48 beygirlik bir traktör 800-900 bin lira civarında her türlü çiftçiye, traktörle meyve sebze satan seyyar satıcılara kadar birçok yerde kullanılıyor. Bu traktörler fiyat performans ve yakıt tüketimi olarak çiftçiye her zaman kazandırıyor. Daha önce başlatmış olduğumuz kampanyaya Bursa Tarım Fuarı’nda da özel olarak devam ediyoruz. Özel bankalar ile yüzde 50’si peşin geri kalanı 2 yıla kadar faizsiz-vade farksız bir yepyeni Massey Ferguson alabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Yakıt tüketimini azaltıyor ve toprağı koruyor”

Tüm MF 9S traktörleri, Massey Ferguson’un yeni Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS) seçeneğiyle birlikte tercih edilebileceğini belirten Has, “Datatronic 5 veya Fieldstar 5 terminalleri aracılığıyla kontrol edilen bu sistem, toprak sıkışmasını azaltmak ve optimum çekişi sağlamak için basıncı hızla ayarlıyor. CTIS’in yakıt tüketimini yüzde 10 ila yüzde 15 oranında azalttığı ve aynı zamanda yüzde 150’ye kadar daha büyük bir lastik iziyle toprak sıkışmasını azalttığı kanıtlanmış olan MF 9S serisi, böylece toprağı da koruyor. Fuarda Massey Ferguson’un çiftçilerin beğenisini toplayacak makinelerinden biri de özel tasarlanan Stage V motorlarıyla gücüne güç katan kompakt traktörleri de çiftçiler ile buluşuyor. 48-75 hp arası kompakt tarla ve bahçe serilerinin tamamında yeni nesil Stage V motorları ile Massey Ferguson çevre taahhütlerini tüm ürün gamında tamamlıyor” diye konuştu.