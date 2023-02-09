Fizyomer Terapia'dan deprem bölgesine yardım

Eskişehir’de depremzedeler için başlatılan yardım seferberliğine Fizyomer Terapia’da katıldı.

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri toplandı. Fizyomer Terapia insan kaynakları ve hemşirelik hizmetleri sorumluluğunda tüm personel organize edilerek; gıda, battaniye, su, hijyenik ihtiyaçlar ve kıyafet yardımları toplandı. Kurum yönetiminden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülke olarak, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 ili etkileyen depremin derin üzüntüsünü yaşadığımızı dile getiren Fizyomer Terapia Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, "Bugün üzüntümüzü bir yana bırakıp, depremin vurduğu şehirlerdeki insanlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak için birlikte hareket edeceğiz. Kurum olarak tüm çalışanlarımızla birlikte, orada çok kötü şartlarda hayatta kalma mücadelesi veren insanlara biz de destek olmak istedik. Depremde hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diliyoruz. Umarız en az can kaybı ile bu büyük felaketi atlatırız.”