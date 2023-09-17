Fizyoterapistler bir araya geldi

Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Dünya Fizyoterapistler Günü çerçevesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yoğun bir yaz sezonu geride bıraktıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Yurdakoş, ekibine teşekkür etti. Uluslararası sağlık turisti sayısının pandemi öncesi tedavi edilen hasta sayısına ulaştığını belirten Yurdakoş, "Fizyoterapistler insanların hayat kalitelerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan özverili sağlık meslek mensuplarıdır. Fizyoterapistler, ergoterapistler, konuşma terapistleri ve hekimlerle birlikte rehabilitasyon ekibinin ayrılmaz bir parçasıdır. 2023 yaz aylarında yurt dışından şifa bulmak için gelen uluslararası sağlık turisti sayımız pandemi öncesi tedavi edilen hasta sayımıza ulaştı. Bu yoğun çalışma aylarında izin ve başka birçok konuda fedakârlık yaparak emek veren başta fizyoterapistlerimiz olmak üzere tüm ekibimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.