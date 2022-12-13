Flamengo, Vitor Pereira ile anlaştı

Brezilya futbol kulübü Flamengo, Vitor Pereira ile anlaştığı açıkladı.

Flamengo, Vitor Pereira ile anlaştı
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Brezilya futbol kulübü Flamengo, Vitor Pereira ile anlaştığı açıkladı.

Brezilya futbol kulübü Flamengo, sosyal hesabından daha önce 2 dönem Fenerbahçe’de çalışan teknik direktör Vitor Pereira ile anlaştığını açıkladı. Yapılan paylaşımda, “Clube de Regatas do Flamengo, 2023’te profesyonel kadroya komuta etmek için Teknik Direktör Vitor Pereira ile bir anlaşması sağlandı” ifadelerini kullandı.