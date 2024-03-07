Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası, Ankara'da düzenlenecek

Büyükler Kılıç Açık Turnuvası ve Büyükler Flöre Federasyon Kupası, 9-10 Mart tarihlerinde Ankara'da bulunan Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası, Ankara'da düzenlenecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Büyükler Kılıç Açık Turnuvası ve Büyükler Flöre Federasyon Kupası, 9-10 Mart tarihlerinde Ankara’da bulunan Yenimahalle Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Büyükler Kılıç Açık Turnuvası ve Büyükler Flöre Federasyon Kupası, bu hafta sonu (9-10 Mart) Ankara’da düzenlenecek. Yenimahalle Spor Kompleksi’nde yapılacak organizasyonda; 16 ilden toplam 183 sporcu mücadele edecek.

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Büyükler Flöre Federasyon Kupası’nda Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla’dan 77 sporcu 9 Mart Cumartesi günü; Büyükler Kılıç Açık Turnuvası’nda ise 10 Mart Pazar günü Adıyaman, Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Konya ve Samsun illerinden 106 sporcu madalya arayacak.