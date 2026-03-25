Florin Bratu: 'Türkiye son 20 yılın en iyi jenerasyonuna sahip'

Romanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Florin Bratu, Türkiye Milli Takımı’nın son 20 yılın en iyi jenerasyonuna sahip olduğunu söyledi. Bratu, ayrıca Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ın da Türkiye adına belirleyici futbolcular olduğunu belirtti.

Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Romanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Florin Bratu, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde yarın oynanacak Türkiye - Romanya maçına dair İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"En büyük avantaj; Lucescu’nun, Montella’ya kıyasla çok daha üstün deneyimi"

Romanya’nın, Türkiye karşısındaki avantajlarından bahseden Bratu, "En büyük avantaj; Mircea Lucescu’nun, Montella’ya kıyasla çok daha üstün deneyimi olacaktır. Saha içindeki organizasyon, topla ve topsuz oyunda disiplin ve Dünya Kupası’na gitme hırsı çok şey ifade edecek" şeklinde konuştu.

"Türkiye, şu anda son 20 yılın en iyi jenerasyonuna sahip"

Eski Rumen futbolcu, Türkiye Milli Takım’ın mevcut kadrosundan da övgüyle söz ederek, "Bence Türkiye şu anda son 20 yılın en iyi jenerasyonuna sahip, en önemli oyuncuların çoğu en önemli şampiyonalarda oynuyor. Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz da onlar için belirleyici oyuncular" diye konuştu.

"Romanya, disiplinli bir takım oyunuyla savunma yapmalı"

Romanya’nın, öncelikle disiplinli bir takım oyunuyla savunma yapması gerektiğine vurgu yapan Florin Bratu, "Hagi, Birligea, Mihaila, Dragomir veya Ratiu’nun bireysel yetenekleriyle de rakibe sorun oluşturmalıdır. Kontra atak oyunu ve duran toplar maç içinde etkili olacaktır" cümlelerine yer verdi.

Bratu, Türk taraftarların oluşturacağı baskıya dair görüşlerinin sorulması üzerine, "Türkiye hızlı gol atarsa taraftarlar onlara yardımcı olur. Eğer takıma aşırı baskı yapmazlarsa Romanya bundan faydalanabilir" değerlendirmesini yaptı.

"Romanya’da Birligea, Türkiye’de Barış Alper öne çıkar"

46 yaşındaki futbol adamı, Romanya’da Daniel Birligea ve Türkiye’de de Barış Yılmaz Yılmaz’ın performanslarıyla öne çıkacağını düşündüğünü dile getirdi.