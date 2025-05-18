Florya'da şampiyonluk kutlaması havadan görüntülendi
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.
Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray’ın Florya’daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.
Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray’ın Florya’daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.
Dronla çekilen görüntülerde, binlerce taraftarın Florya Metin Oktay Tesisleri çevresini doldurduğu ve adeta sarı-kırmızıya boyadığı görüldü. Taraftarların yaktığı meşaleler geceyi gündüze çevirirken, sokaklar marşlarla inledi. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, 24. şampiyonluğu doyasıya yaşadı.