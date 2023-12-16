Florya Sahil yolunda rögarlar taşınca araçlar yolda kaldı

İstanbul’da sağanak yağış etkili olurken Bakırköy Florya’da taşan rögarlar nedeniyle bazı araç sürücüleri mahsur kaldı.

İstanbul’da aralıklarla etkili olan yağış, bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiledi. Bakırköy Florya Sahil yolu, taşan rögarlar nedeniyle yollar su altında kaldı. O sırada yoldan geçen araç sürücüleri suda mahsur kaldı. Bazı araçlar geçmeye çalışırken geçemeyen araç sürücüleri ise geri dönüp yoluna devam etti. Belediye ekiplerinin yolu açmaya çalıştığı görüldü. Eşi ve çocuğuyla suda mahsur kalan bir sürücü, suyun çekilmesiyle yoluna devam ederken, 2 araç ise su nedeniyle yolda kaldı.