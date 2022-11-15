Fonangels, Alternatif SuperApp'e 18,8 milyon liralık yatırım topladı

Kitle Fonlama Platformu Fonangels, Alternatif SuperApp’e 18,8 milyon TL’lik yatırım topladı.

Girişimcilerin projelerine yatırımcı bulmasına aracılık eden Fonangels Kitle Fonlama Platformu, dijital bir finansal teknoloji (Fintech) projesini kitle fonlamasına sundu. Fonangels, Macellan firmasına ait Alternatif SuperApp’e 18,8 milyon TL’lik yatırım topladığını duyurdu. Fonlama neticesinde bin 563 kişi Alternatif SuperApp’e yatırım yaparak projenin ortağı oldu.

“Kitle fonlamasında 2.0 dönemi başladı”

Öte yandan kitle fonlamasının geldiğini son noktayı değerlendiren Fonangels Kitle Fonlama Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş, kitle fonlama sektöründeki yeniliklerle ilgili şunları söyledi: ’’Alternatif SuperApp projesine tek seferde 18,8 milyon TL’lik yatırım topladık. Bu Türkiye’de kitle fonlaması alanında bir rekordur. Artık kitle fonlama sisteminde yeni döneme geçildiğine ve kitle fonlama 2,0’ın konuşulması gerektiğine inanıyoruz. Kitle fonlama 2.0 dendiğinde ise temelde birkaç unsurun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bunlardan ilki; kitle fonlamaya artık sadece startup projeleri değil belirli aşamaya ve sermayeye ulaşmış projeler de dâhil oldu. Bu tarz projeleri ve fonlamaları da önümüzdeki süreçte daha fazla göreceğimize inanıyoruz. İkinci olarak bu tarz şirketlerin kitle fonlamaya dahil edilmesi ile beraber şirket çalışanlarının da şirkete ortak olması sağlanmış oluyor. Normalde sadece kuruluş aşamasında co-founder olarak adlandırılabilecek kişiler projeye ya da işe ortak olabiliyordu. Bizler fonangels ekibi olarak kitle fonlamaya yeni bir soluk getirdik ve bu fonlama ile beraber şirket çalışanlarının da şirkete ortak olmasını sağladık. Dahası yatırımcılar birer marka elçisi haline geldiler. Bir başka unsur olarak da klasik kitle fonlama yöntemleri bir araya getirildi. Önceden paya dayalı ve ödül temelli kitle fonlama yöntemleri ayrı ayrı kullanılırken şimdilerde yatırımcılara kar elde etmenin yanında; yatırımcısı olduğu şirketten indirimli ürün alma imkanı sunuldu. Son olarak da klasik kitle fonlama turlarında projeler genellikle ülke sınırları içerisinde fonlanırken, bu yatırım turu ile beraber yurt dışından da pek çok kişi yatırım yaparak kitle fonlamasının uluslararasılaşmasını sağladı. Böylelikle her girişimcinin ilk hayalleri arasında yer alan globalde unicorn olma hedefi yönüne çok önemli adımlar atıldı.’’