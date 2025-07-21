Fonksiyonel çene tedavisiyle çocukların büyüme yolculuğuna destek

Çocuklarda burundan nefes alamama, horlama, gece uyanmaları veya postür bozuklukları gibi durumlar, çene gelişimi üzerinde etkili olabiliyor. Dt. Dr. Deniz Mercan, çocuklarda fonksiyonel çene tedavisi ile bu tür birçok sorunun tedavi edilebildiğini belirtti.

Fonksiyonel çene tedavisi yalnızca dişlerin düzgün sıralanmasını değil, çocuğun burundan rahat nefes almasını, kaliteli uyku uyumasını ve yüz gelişiminin dengeli olmasını amaçlıyor. Uykunun çocuk gelişimi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, burun yoluyla alınan kesintisiz nefesin önemine dikkat çeken Medicana Ataköy Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Dr. Deniz Mercan ağızdan nefes almanın etkilerini şu şekilde sıraladı:

"Üst çene gelişimi sınırlı kalabilir. Alt çene geride konumlanabilir. Yüz şekli uzun ve dar bir form alabilir. Dişlerde çapraşıklıklar oluşabilir. Uyku kalitesi ve konsantrasyon etkilenebilir."

5-10 yaş müdahale için en uygun dönem

Fonksiyonel tedavide erken teşhisin önemli olduğunu belirten Dt. Dr. Deniz Mercan, "Özellikle 5-10 yaş aralığı, yüz ve çene gelişiminin en aktif olduğu dönem. Bu süreçte yapılan doğru yönlendirmeler, kalıcı ve doğal sonuçlar alınmasını sağlıyor. Muayene sırasında çocuğun çene yapısı, nefes yolları, diş dizilimi ve kapanışı detaylı olarak inceleniyor. Eğer KBB kaynaklı bir problem varsa önce bu durum ele alınıyor, ardından doğru nefes alma alışkanlıkları kazandırılarak tedaviye başlanıyor" dedi.

"Her çocuğa özel tedavi planlanmalı"

"Fonksiyonel çene tedavisi, her çocuğun ihtiyacına özel planlanmalıdır" diyen Dt. Dr. Deniz Mercan, "Üst çenesi dar olan çocuklarda çıkarılabilir apareyler tercih edilirken, alt çene dengesizliği olanlarda çiğneme fonksiyonu basit müdahalelerle desteklenebiliyor. Dil bağı olan çocuklarda ise dil egzersizleri ve gerektiğinde cerrahi müdahale önerilebiliyor. Amaç, gece ağzı kapalı uyuyabilen, dengeli yüz gelişimine sahip, sağlıklı nefes alan çocuklar yetiştirmek" şeklinde açıkladı.

Bu belirtiler varsa dikkat

Dt. Dr. Deniz Mercan, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bazı işaretleri şu şekilde sıraladı: "Gece ağız açık uyuma, sabahları yorgun uyanma, alt çenenin bir tarafa kayması, dilin damağa temas edememesi, süt dişlerinde boşluk olmaması veya erken çapraşıklık. Bu gibi durumlarda uzman görüşü almak, ileride daha büyük müdahalelerin önüne geçebilir."

Sık yapılan yanlış yorumlar

Dt. Dr. Deniz Mercan, fonksiyonel çene tedavisi hakkında en sık karşılaşılan yanlış kanılardan bazılarını ise şöyle anlattı:

"Kalıcı dişleri çıkmadan bir şey yapılamaz’ demek yanlıştır. Oysa amaç sadece dişlerle ilgili değil; burun solunumu, çene yapısı ve yüz gelişimini desteklemek. ‘Dişler düzgünse sorun yoktur’ denilemez. Ağızdan nefes alma, horlama ya da sık hastalanma gibi durumlar bazen görsel olarak fark edilmeyen gelişim sinyalleri olabilir. ‘Aparey takarsak her şey çözülür’ düşüncesi yanlıştır. Fonksiyonel tedavi sadece aparey kullanımı değil, aynı zamanda dil, nefes ve yutkunma alışkanlıklarının da yönlendirilmesini içerir."

Sadece dişler değil gelecek de şekilleniyor

Dt. Dr. Deniz Mercan, fonksiyonel ortodontinin çocukların yalnızca diş sağlığına değil, genel gelişimlerine de katkı sunduğunu belirtti ve ekledi: "Amacımız; çocukların burun yoluyla sağlıklı nefes alabilmesini, doğru çene ve yüz gelişimini, düzgün duruş ve konuşma alışkanlıklarını desteklemek. Böylece kendine güvenen, sağlıklı bireyler olarak büyümelerine katkı sağlıyoruz."