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Footovision artık Türkiye'de

TV'den ve geniş çekim görüntülerden veri toplamak için dünyada FIFA sertifikalı ilk ve tek futbol analiz ve performans teknolojisi Footovision artık Türkiye'de!

Footovision artık Türkiye'de
Editör
EditörEditör
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Futbolda veri analizlerinin önemi her geçen gün artarken, kulüpler de bu anlamda teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünyada FIFA sertifikalı ilk ve tek futbol analiz ve performans teknolojisi olan Footovision da Türkiye’de faaliyet gösterecek. Fransa ve İspanya liglerindeki takımların başarısının sırrı olarak yorumlanan uygulama Türkiye liglerine de yeni bir soluk getirecek. Program, yapılan transferlerin sezon boyunca takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini öngörebiliyor. Türk asıllı Fransız iş insanı Maximilien Caglayan tarafından Türkiye’ye getirilen yapay zeka teknolojisi Footovision, eksiksiz bir analiz platformu, geliştirdiği veri analizleri ve maç incelemeleriyle hem takımlara yardımcı oluyor hem de futbolcuların gelişimine katkıda bulunuyor. Veri ve video analizi, performans endeksi, tam maç analizi, otomatik doğru veri toplama, kullanıma hazır panolar, takımların oyun tarzı ve beklentiler gibi birçok farklı doneyi kullanıcılarına sunarak fark oluşturan Footovision, sunduğu analizlerle Türkiye’de de takımlar, futbolcular ve hakemler için çözümler üretecek.

Üstün teknoloji

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Sahadaki her hareketi ve oyuncu verilerini tespit eden bilgisayar görüşü, toplu ve topsuz oyun hareketlerini ve gelişmiş performans göstergelerini hesaplayan veri bilimi, oyuncu, top, takım hareketleri ve oyun stilini belirleyen yapay zekanın yanı sıra birden fazla maç ve tüm sezon boyunca oynanan mücadelelerdeki veriyi analiz eden iş zekasıyla Footovision gelişmiş teknolojisini kullanıcılarına sunuyor.

Savunma mı, hücum mu?

Bilgisayar teknolojisinin yanı sıra topladığı verileri iş zekasıyla birlikte tablolara dökerek işbirlikçilerine çözüm sunan Footovision, bir takımın rakibi karşısında nasıl bir oyun planıyla sahaya çıkacağının da göstergelerini sunuyor. Hücum varyasyonlarından savunma planlarına dek birçok farklı alternatifle kullanıcılarına farklı organizasyon parçaları sunan Footovision, kulüpler için geliştirdiği bu iş zekasıyla birçok maçta farkını ortaya koyacak.

İHA
Editör

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