Ford Otosan'daki eylem 4'üncü gününde

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında devam eden toplu iş sözleşmelerindeki süreç sebebiyle Ford Otosan işçileri 4 gündür eylemlerini sürdürüyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasındaki 2023 ile 2025 yıllarını ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlanmıştı. Görüşmelerde işveren sendikası tarafından yüzde 35 oranında zam teklifinde bulunulmuş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için uyuşmazlık tutanağı tutulmuştu. Bunun üzerine Ford Otosan’daki Türk Metal Sendikası’na üye işçiler MESS’in tutumunu protesto etmeye başladı. 4 gündür eylemlerini sürdüren işçiler, emeklerinin karşılığını almak için eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.