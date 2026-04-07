Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Ford Otosan’da 2020 yılından bu yana bu görevi sürdüren Burçak Türkeri’nin ayrılmasının ardından, 3 Nisan 2026 itibarıyla Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Liderliği görevine Gökçe Demirel Kutan atandı.

Ford Otosan’ın Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Gökçe Demirel Kutan oldu. İletişim alanında yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Demirel, marka yönetimi, kurumsal itibar ve paydaş iletişimi alanlarındaki birikimiyle şirketin Türkiye ve Romanya’daki iletişim ve sürdürülebilirlik stratejilerine liderlik edecek.

Açıklamaya göre, Galatasaray Lisesi mezunu olan Gökçe Demirel Kutan, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Fransa’da Université Toulouse Capitole’de İletişim Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi Executive MBA programını bitirdi. İletişim alanında yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Demirel, kariyeri boyunca otomotiv ve enerji başta olmak üzere farklı sektörlerde kurumsal iletişim ve marka yönetimi alanlarında yöneticilik yaptı. 2021 yılında Ford Otosan’a Kurumsal Marka Lideri olarak katılan Demirel; medya ilişkileri, kriz iletişimi, lider iletişimi ile toplumsal yatırım ve sponsorluk projelerine liderlik etti.