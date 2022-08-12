Forex Minimum Teminat ve Hesap Açma Alt Limiti Ne Kadar?

Forex’te işlem yapabilmek için öncelikle güvenilir forex şirketlerinden birinde hesap açmanız gerekmektedir. Bu şirketlerinin güvenilirliğini sahip oldukları lisans ve kullanıcı yorumlarından kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

Bu forex şirketlerinin yatırımcılarına sunduğu hesap türleri ve bu hesap türlerinin başlangıç tutarları birbirinden farklı olabilir. Örneğin yurtdışı forex şirketlerinde forex alt limit yani başlangıç tutarı, 1 dolardan başlar. Herkesin işlem yapmayı tercih ettiği standart hesaplarda ise ortalama başlangıç tutarı 100 civarındadır diyebiliriz.

Peki bahsettiğimiz bu forex hesap açma alt limiti nedir? Gelin bu soruya cevap verelim.

Forex Hesap Açma Alt Limiti Nedir?

Forex şirketleri, piyasa durumuna ve yatırımcı türüne göre çeşitli hesap türleri sunarlar. Her firma sundukları hesap türleri için bir minimum deposit bedeli belirler. Bu bedel her firmaya ve hesap türüne göre değişiklik gösterebilir.

Forex yatırımcılarının en çok tercih ettiği hesap türü ise standart hesaplardır. Bu hesap türlerinin işlem özellikleri genel hatları ile her firmada hemen hemen aynıdır. Bu hesaplardaki alt limit tutarı ise 1 dolardan başlar 300$ kadar değişir. Standart hesaplar hem forexe yeni başlayanlara hem de daha deneyimli yatırımcılara hitap eden özellikler taşımaktadır.

Profesyonel yatırımcıların bazıları VIP ya da profesyonel hesap türü olarak bilinen hesap türlerini de tercih edebiliyorlar. Daha yüksek hacimli işlemlere uygun olan bu hesap türlerinden forex minimum teminat bedeli 500 dolar ila 10.000 dolar seviyelerinde değişkenlik göstermektedir.

En İyi Forex Şirketlerinin Minimum Teminat Tutarı Ne Kadar?

Bu bölümde forex minimum teminat oranı (alt limiti) düşük, işlem koşulları avantajlı ve güvenilir forex şirketlerinden oluşan bir liste vereceğiz. Siz de kendinize en uygun olanı seçerek forexte yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.

FxPro

FxPro FCA, CySEC, DFSA ve SCB regülatörleri tarafından yıllardır denetleniyor ve bu kurumların lisanslı yani güvenilir ve işini iyi yapanlar arasındadır. Firma Türkçe destek hizmeti de veriyor. Hesabınızı açtıktan sonra 100 dolar alt limitle işlem yapabilirsiniz.

XM Forex

En güvenilir ve en iyi forex şirketleri arasında olan bir diğer kurum XM Forex. Firmanın ASIC, CySEC FCA ve FSP olmak üzere dört adet lisansı bulunuyor.

Eğer siz de XM Forex’te hesap açmak isterseniz 5 dolarlık alt limit tutarını yatırarak bunu yapabilirsiniz.

FXTM

FXTM forex dünya da pek çok temsilcilik ve şubesi ile adından söz ettiren iyi bir forex şirketidir.

FXTM forex şirketi XM Forex ile benzer özellikler taşıyor. 5 dolar olarak belirlenmiş alt limit ile yatırım yapılabiliyor.