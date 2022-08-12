Forex Para Kazanma Yolları Neler?

Peki forexten para kazanma yolları neler? Forex ile para kazanmak mümkün mü?

Forex; dünyanın en büyük ve en likit döviz piyasası. Günlük işlem hacmi 7 trilyon doların üzerinde olan bu piyasada yatırımcıların tercih edebileceği onlarca yatırım ürünü ve avantajlı işlem bulunmaktadır.

Fakat bu avantajlı işlem özelliklerinden faydalanırken doğru forex firmasını seçmek de forex para kazanma yolunda en önemli noktalardan biridir. Bu nedenle en iyi ve en güvenilir forex şirketlerinde hesap açmak forexten para kazanmanın ilk yollarından biridir.

En iyi ve en güvenilir forex şirketleri aşağıda listelenmiştir. Bu firmaları ve sunduğu avantajlı koşulları yazıda bulabilirsiniz.

Olive Markets

Olive Markets Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenilir forex aracı kurumlarından biridir. Bu firma özellikle düşük maliyetli ve avantajlı koşullarda işlem yapabilmeye uygun hesap türleri sunuyor. Aynı zamanda lisanslı forex şirketleri arasında yer alan Olive Markets GLOFSA lisansına sahip. Bu nedenle güvenilirliği konusunda da herhangi bir tereddüt duymaya gerek yok.

Olive Markets işlem koşulları incelendiğinde ise en düşük spread veren kurumlardan biri olduğunu söylemek mümkün. Sektör ortalamasının çok altında sunduğu spread oranları sayesinde yatırımcılar bu firmada işlem yaparken çok daha hızlı kara geçebiliyor.

Maksimum kaldıraç oranı 1:300 gibi ideal bir seviyede sunulurken, her ay hem ayın kampanyası hem de sabit bonuslar olmak üzere oldukça zengin kampanyalar sunuyor. Bu kampanyaları takip eden yatırımcılar ana paralarının yarısı kadar bile bonus kazanabilmekte.

FxPro

En güvenilir forex şirketleri arasında önemli bir yere sahip olan FxPro sektörün en güçlü finansal yapısına sahip kurumlardan biridir. Dünya devi F1 markalarıyla da sponsorluk anlaşması yapan bu forex şirketinde işlem koşulları oldukça şeffaf ve güvenilirdir.

İşlem koşulları incelendiğinde Fxpro maksimum kaldıraç oranı 1:200 olarak karşımıza çıkıyor. Spread oranları ise sektör ortalamasının oldukça altında. Bunun yanı sıra Fxpro birçok farklı işlem platformu sunuyor. Bu platformlar arasından yatırımcılar hangi işlem platformunu seçmek istiyorsa ona uygun hesap türünü tercih etmekteler.

Fxpro’nun tek negatif yönü ise ne yazık ki bonus kampanyası sunmuyor olması. Bu firmada hesap açmak isteyen yatırımcılar bu hususta bilgi sahibi olup öyle hesap açmalıdır.

XM Forex

En avantajlı işlem koşullarını sunan forex şirketlerinden biri olan XM Forex aynı zamanda sektörün en bonkör firmaları arasında da yer almakta. Zengin bonus kampanyaları ve sunduğu devasa çekilişler ile bilinen XM Forex her türden yatırımcının kendine uygun bir hesap türü bulabileceği işlem koşulları sunmakta.

Özellikle yüksek kaldıraçlı işlem yapmayı seven yatırımcılar için 1:888 oranında kaldıraç oranı sunarak önemli bir avantaj yaratmakta. Bunun yanı sıra Ultra Low Spread hesabı sunarak da neredeyse ham spread oranları ile işlem yapabilme fırsatı veriyor.