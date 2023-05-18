Formayı Merdanoğlu Kaptı

Kulüp Başkanı Akgün Duru'nun Haziran Ayın'da yapılması planlanan kongrede tekrar aday olmayacağını açıklaması gecenin dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Merdanoğlu formayı Gevrek topu aldı

Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı özel gecede çok sayıda üst düzey davetli yer aldı. Programın ilerleyen dakikalarında ise yapılan açık arttırmada Silivri'nin tanınmış inşaat firması sahibi Merdanoğlu İnşaat, Silivrisporlu futbolcu Mehmet Aydın (Atom) formasını satın alarak Silivrispor'a destek oldu. Özkan Merdanoğlu'nun 75 Bin TL' ye satın aldığı formanın yanı sıra yine tanınmış iş insanlarından eski Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek' te şampiyonluk topunu 88 Bin TL'ye satın alarak Silivrispor'a destek oldu.

