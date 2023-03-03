Formula 1'de heyecan Bahreyn'de başlayacak

Formula 1’de 2023 sezonu Bahreyn Grand Prix’si ile start alacak.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1’de heyecan bu hafta sonu başlayacak. Bu sezon 23 yarış düzenlenecek. Ayrıca sprint yarışları da 6’ya yükseltildi. Sezonun ilk yarışı Bahreyn’de yapılacak. Bahreyn Grand Prix’si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Bahreyn Uluslararası Pisti’nde 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 18.00’de, yarış ise pazar günü TSİ 18.00’de başlayacak.

4 takım aynı sürücülerle devam ediyor

Bu sezon Formula 1’de 4 takım aynı sürücülerle devam edecek. Geçtiğimiz sezonun takımlar şampiyonu Red Bull, Max Verstappen ve Sergio Perez ile yola devam ederken, Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile, Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell ile, Alfa Romeo da Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu ile 2023’te yer alacak. Diğer 6 takım ise birer pilotlarını değiştirdi. McLaren’de Oscar Piastri, Alpine’de Pierre Gasly, Aston Martin’de Fernando Alonso, Haas’ta Nico Hulkenberg, AlphaTauri’de Nyck de Vries ve Williams’ta da Logan Sargeant takımlarının yeni pilotları oldu.

Sezonun yenileri

Yeni sezonda 3 pilot ilk kez Formula 1’de ana kadroda yarışacak. Bu sezonun yeni pilotları McLaren’de Oscar Piastri, Williams’ta Logan Sargeant ve AlphaTauri’den de Nyck de Vries oldu. Nyck de Vries kariyerinde daha önce Williams ile Alex Albon’un yerine yarışmıştı.

Geçtiğimiz sezon takımların ana kadrosunda yer alan Daniel Ricciardo, Red Bull’da, Mick Schumacher ise Mercedes’te yedek pilot olarak görev alacak.

2023 Formula 1’de yarışacak takımlar ve pilotlar şöyle:

Red Bull

Max Verstappen

Sergio Perez

Ferrari

Charles Leclerc

Carlos Sainz

Mercedes

Lewis Hamilton

George Russell

Alpine

Pierre Gasly

Esteban Ocon

McLaren

Oscar Piastri

Lando Norris

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

China Guan Yu Zhou

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Haas

Kevin Magnussen

Nico Hulkenberg

AlphaTauri

Yuki Tsunoda

Nyck de Vries

Williams

Logan Sargeant

Alexander Albon

2023 Formula 1 takvimi ise şu şekilde:

5 Mart - Bahreyn Grand Prix

19 Mart - Suudi Arabistan Grand Prix

2 Nisan - Avustralya Grand Prix

30 Nisan - Azerbaycan Grand Prix

7 Mayıs - Miami Grand Prix

21 Mayıs - Emilia Romagna Grand Prix

28 Mayıs - Monako Grand Prix

4 Haziran - İspanya Grand Prix

18 Haziran - Kanada Grand Prix

2 Temmuz - Avusturya Grand Prix

9 Temmuz - Britanya Grand Prix

23 Temmuz - Macaristan Grand Prix

30 Temmuz - Belçika Grand Prix

27 Ağustos - Hollanda Grand Prix

3 Eylül - İtalya Grand Prix

17 Eylül - Singapur Grand Prix

24 Eylül - Japonya Grand Prix

8 Ekim - Katar Grand Prix

22 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix

29 Ekim - Mexico City Grand Prix

5 Kasım - Sao Paulo Grand Prix

18 Kasım - Las Vegas Grand Prix

26 Kasım - Abu Dhabi Grand Prix