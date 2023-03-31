Formula 1'de sıra Avustralya Grand Prix'sinde

Formula 1’de sezonunun üçüncü yarışı Avustralya’da gerçekleştirilecek.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1’de sezonun üçüncü yarış heyecanı Avustralya’nın ev sahipliğinde yapılacak. Avustralya Grand Prix’si, 5 bin 278 metrelik uzunluğundaki Albert Park Pisti’nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Ferrari’nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc kazanmıştı. 2022 yılındaki yarışta 1:20.260 derecesiyle Charles Leclerc pistteki en hızlı turun da sahibi olarak olmuştu.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 08.00’de, yarış ise pazar günü TSİ 08.00’de başlayacak.

Avustralya Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 44 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 43

3 -Fernando Alonso (İspanya): 30

4 - Carlos Sainz (İspanya): 20

5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20

Takımlar

1 - Red Bull: 87

2 - Aston Martin: 38

3 - Mercedes: 38

4 - Ferrari: 26

5 - Alpine: 8