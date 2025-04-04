Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix’siyle devam edecek.

Formula 1’de sezonun 3. yarışı Japonya’da gerçekleştirilecek. Japonya Grand Prix’si 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Pisti’nde 53 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları TSİ 09.00, yarış ise 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00’de yapılacak. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1:30.983 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton gerçekleştirdi.

Bu sezon geride kalan 2 yarışta McLaren pilotları Lando Norris ile Oscar Piastri, damalı bayrağı ilk gören pilotlar oldu.

Japonya Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 36 puan

3 - George Russell (Büyük Britanya): 35 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 34 puan

5 - Kimi Antonelli (İtalya): 22 puan

Takımlar

1 - McLaren: 78 puan

2 - Mercedes: 57 puan

3 - Red Bull: 36 puan

4 - Williams: 17 puan

5 - Ferrari: 17 puan