Formula 1 Suudi Arabistan GP'de kazanan Verstappen oldu

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin kazananı RedBull pilotu Hollandalı Max Verstappen oldu.

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  • 27.03.2022 22:40
  • Güncelleme: 27.03.2022 22:40
Formula 1 Suudi Arabistan GP'de kazanan Verstappen oldu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix’sinin kazananı RedBull pilotu Hollandalı Max Verstappen oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2022’nin ikinci yarışı Suudi Arabistan’da bulunan Corniche Pisti’nde gerçekleştirildi. 50 tur üzerinden yapılan yarışta kazanan RedBull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. İkinci sırada Ferrari’den Charles Leclerc yer alırken, takım arkadaşı Carlos Sainz da mücadeleyi üçüncü tamamladı. Yarışı lider olarak noktalayan Verstappen, bu sene ilk kez, kariyerinde ise 21. kez birincilik kazanmış oldu.

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Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sinde Ferrari pilotu Charles Leclerc zirveyi temsil etmişti.

Öte yandan kariyerinde 7 kez dünya şampiyonluğu yaşamış olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise Suudi Arabistan Grand Prix’sini 10. sırada bitirdi.

Sezonun üçüncü yarışı 10 Nisan’da Avustralya’da yapılacak.

Suudi Arabistan Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5’i şu şekilde:

Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 45 puan

2. Carlos Sainz (İspanya): 33

3. Max Verstappen (Hollanda): 25

4. George Russell (Büyük Britanya): 22

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 16

Takımlar

1. Ferrari: 78

2. Mercedes: 38

3. Red Bull: 37

4. Alpine: 16

5. Haas Ferrari: 12

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