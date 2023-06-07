Forte halka arz oluyor

Havacılık ve savunma sanayii başta olmak üzere kamu kurumlarının ve özel sektörün uçtan uca teknoloji çözüm ortağı Forte’nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka arz,8-9 Haziran tarihlerinde İnfo Yatırım aracılığıyla “Borsada Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Havacılık ve savunma sanayii başta olmak üzere kamu kurumlarının ve özel sektörün uçtan uca teknoloji çözüm ortağı Forte halka açılıyor. Halka arz, İnfo Yatırım aracılığıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 8-9Haziran 2023 tarihlerinde “Borsada Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecek. Pay başına 12,12 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza FORTE.HE koduyla kolayca katılım sağlanabilecek.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere 22 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 266,6 milyon TL olacak.

“1900’ün üzerinde proje gerçekleştirdik”

Halka arza ilişkin olarak konuşan Forte Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cengiz Bayrak, “Forte, 2006 yılında sistem entegrasyonu alanında faaliyet göstermeye başlamış, 2019 yılında ELD Bilişim’i de bünyesine katarak yazılım çözümleri sunma yetkinliğini de arttırmıştır. Fark oluşturacak kalitede yazılım ve tamamlayıcı hizmetlerle tam paket çözüm sunan bir merkez olma hedefimiz çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürerek, 15 yıl içerisinde büyük başarılara imza attık. Yatırımcılarımızdan alacağımız güçle, kurumsal, halka açık, şeffaf bir marka olarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Yazılım alanında ise ağırlıklı olarak savunma sanayii ve özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri için çözüm üretmekte olduklarını ifade eden Hasan Cengiz Bayrak, bu alanda faaliyet göstermek için gerekli olan tüm sertifikalara sahip olduklarını belirtti. Bunlara ek olarak, Forte’nin yazılım ürünlerini ise alan uzmanı olduğu “Askeri Lojistik” konusunda yoğunlaştırdığı ve bu alanda faaliyet gösteren firma sayısının yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde dahi oldukça az olduğunu ifade eden Hasan Cengiz Bayrak, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 20’sini AR-GE yatırımlarının yapılması çerçevesinde yüzde 35’ini finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında, yüzde 35’ini işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi çerçevesinde yüzde 5’ini yurt dışı ofis/temsil ofislerinin açılışı, yurt dışı proje geliştirme ve oparasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi çerçevesinde, yüzde 5’ini de reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı oparasyonel süreçlerin iyileştirilmesi çerçevesinde kullanarak hizmetlerimizi en ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

2022 yılında yüzde 212 net kar artışı

Forte’nin gelirleri ticari mal (donanım) ve hizmet satışları ve yazılım gelirlerinden oluşmakta olup ticari mal ve hizmet satışı kategorisinde Forte, müşterilerin ihtiyacı çerçevesinde bilgi birikimini kullanarak proje özelinde en uygun olduğunu düşündüğü yazılım ve/veya donanımları proje bazlı olarak tedarik etmektedir. Yazılım gelirleri ise tamamen Forte tarafından proje bazlı sipariş üzerine geliştirilen ürünlerin satışı ile Forte’nin AR-GE faaliyetleri sonucunda elde ettiği birden fazla müşteriye satılabilir nitelikte ürünlerinin satışıdır. 2022 yılı itibarıyla gelirlerinin yüzde %85’i ticari mal ve hizmet satışlarından, yüzde 14’ü yazılım gelirlerinden oluşan Forte, 2022 yılında net satışlarını yüzde 76, net karını ise yüzde 212 oranında artırmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan izahname ve ekleri ile tasarruf sahiplerine satış duyurusuna Kamu Aydınlatma Platformu’ndan (www.kap.org.tr), Forte’nin www.forte.com.trve İnfo Yatırım’ın www.infoyatirim.comadresli internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.