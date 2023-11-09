Şirketleri gelirlerine göre sıralayan Fortune 500’ün ilk Avrupa edisyonu oluşturuldu.

Amerikan iş dünyası dergisi Fortune, en yüksek net ciroya sahip 500 kurumun sıralandığı Fortune 500 listesinin ilk Avrupa edisyonunu tanıttı.

Fortune Media, gelirlerine göre Avrupa’nın en büyük şirketlerini sıralayan Fortune 500 Avrupa’nın ilk versiyonunu yayınladı. Fortune 500 Avrupa’nın bu ilk listesinde bölgedeki 24 farklı ülkeden şirketler yer alıyor. İlk 10’da 6 enerji şirketi ve 3 otomotiv sektörü şirketinin yer aldığı listede 1 numarada İngiliz enerji devi enerji şirketi bulunuyor.

Listede en çok temsil edilen ülke 80 şirketle Almanya olurken onu 76 şirketle İngiltere, 71 şirketle Fransa, 37 şirketle Hollanda ve 36 şirketle İsviçre takip ediyor. 2023 sıralamasında 84 finans şirketi başı çekerken 81’i enerji, 30’u inşaat malzemeleri, 27’si gıda ve içecek, 24’ü perakende sektöründen oluştu. Almanya ve Fransa, Fortune 500 Avrupa’nın 13,9 trilyon dolarlık gelirinin 151’ine denk gelen yüzde 30’unu ve yüzde 40’ını oluşturdu.