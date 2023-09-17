Fotoğraf yarışması sergisi ziyarete açıldı

Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen “Tarihiyle, Doğasıyla, Kültürüyle Silivri’de Hayat Var” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarının kadrajına yansıyan eserler Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başladı. Serginin açılışı MHP’li Belediye Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı, Silivri Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, Proje Koordinatörü Ahmet Yücel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Silivri sınırları içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi mekânlar, festivaller, şehir dokusu ve tarım alanları gibi unsurların yer aldığı fotoğraf sergisi, 20 Eylül tarihine kadar 10.00 ila 18.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

YÜCEL: “FOTOĞRAF SANATINA DESTEK VEREN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR EDERİM”

Programın açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Ahmet Yücel, “Ben öncelikle yarışmamıza katılım sağlayan bütün fotoğrafçı dostlarımıza çok teşekkür ederim. Fotoğraf sanatına ve fotoğrafçılara vermiş olduğu destekten ötürü Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz Bey’e de çok teşekkür ederim.” dedi.

ERMİŞ: “KÜLTÜR VE SANAT SİLİVRİ’DE TECELLİ EDİYOR”

Ahmet Yücel’in ardından konuşan Silivri Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, “Bu sene 3.’sünü gerçekleştirdiğimiz ‘Silivri’de Hayat Var’ temalı fotoğraf yarışmamızın sergisi ve takdimindeyiz. Silivri’miz dünden çok daha ileri seviyelerdedir. Saygıdeğer Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın kültür sanat vizyonu doğrultusunda projelerimizi ve yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Fotoğraf sergimiz bunların sadece küçük bir örneğidir. Mübadele Evi Müzesi, Fotoğrafçılık ve Kamera Müzesi, Yeşilçam Evi, Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi, Kalepark Sosyal Tesisleri, 32 Gözlü Mimar Sinan Köprüsü ve Tarihi Kısa Köprü gibi birçok eserin tekrar ihya edilişi dünden daha çok ileriye gittiğimizin göstergesidir. Bugün kültür ve sanatın Silivri’de tecelli edişine şahit oluyoruz. Buraya gelen kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyor, yarışmada dereceye girenleri tebrik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

KALAYCI: “GÖRMÜŞ OLDUĞUM MANZARA BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı, “Bugün burada görmüş olduğum manzara beni gerçekten çok etkiledi. Silivri’mizin tarihi ve güzel ortamlarını böyle fotoğraflayarak bizlere sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından jüri üyelerini temsilen jüri üyesi Ömer Faruk Küçükkaya’ya, Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı tarafından plaket takdim edildi. Ardından fotoğraf yarışmasında dereceye giren Esengül Alıcı, Ömer Şahin ve Kadir Tezel’e ödülleri verildi.