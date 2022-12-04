Fotoğrafçılık atölyesi mezunlarını verdi

Fotoğrafa ve fotoğrafçılığa ilgi duyan Yıldırımlı gençler, soluğu ’Temel Fotoğrafçılık Eğitimi’nde aldı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta, kursiyerler fotoğraf makinesini ve ekipmanlarını tanıma, fotoğraf makinelerinin özelliklerini ayırt edebilme ve temel ayarlarını yapabilme gibi konularda eğitim aldı. Fotoğraf tutkunları şehir içinde ve şehir dışında öğrendiklerini pratikte hayata geçirme imkanı buldu. Eğitimi başarıyla tamamlayıp birbirinden farklı anları fotoğraf karesine sığdıran kursiyerlerin Barış Manço Kültür Merkezi’nde karma fotoğraf sergisi açıldı.

Yoğun katılımın gözlemlendiği fotoğrafçılık kursunu başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Teorik bilgiler ışığında çekimler yapan kursiyerlerin fotoğrafları ise sergilendi. Bursa’nın ve İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını estetik bakış açısıyla gözler önüne seren katılımcılar, sanatseverlerden tam not aldı.

Eğitim süresince gördükleri özel ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler, Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a da teşekkür etti.