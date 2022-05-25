Fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra dövdü

Beylikdüzü'nde bir kadın kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra meydan dayağı attı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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  • 25.05.2022 09:25
  • Güncelleme: 25.05.2022 11:15
Fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra dövdü
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Beylikdüzü’nde bir kadın kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra meydan dayağı attı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü metrobüs üst geçinde yaşandı. Şüpheli, üst geçitten geçtiği sırada etek giyen kadını cep telefonu kamerası ile videoya aldı. Durumu fark eden bir vatandaş, her şeyden habersiz yoluna giden kadına durumu bildirdi. Adamı durduran kadın çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ısrarı üzerine cep telefonunu açan adamın kadının videosunu çektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine öfkeden deliye dönen kadın, tacizciye meydan dayağı attı. Adamın yüzüne tükürüp, “Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?” diyen kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kadının şikâyeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

SHA Editör
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