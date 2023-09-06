Fotoğraflarla göle dönen Halkalı Tren Garı

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Halkalı Tren Garı adeta göle döndü. Havadan çekilen fotoğraflarda konteynırların yükselen su seviyesi nedeniyle çevreye saçıldığı dikkat çekti.

Fotoğraflarla göle dönen Halkalı Tren Garı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Halkalı Tren Garı adeta göle döndü. Havadan çekilen fotoğraflarda konteynırların yükselen su seviyesi nedeniyle çevreye saçıldığı dikkat çekti.

Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Kuzey bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde vatandaşlar sel sularından kurtulmak için mücadele etti. Halkalı Tren Garı’nda su seviyesinin yükselmesiyle rayların büyük bir kısmının sular altında kaldığı görüldü. Tren garının bir kısmı sular altında kalırken bir kısmında ise trenler seferlerinin aksamadan yapıldığı çekilen görüntülere yansıdı. Felaketin boyutu havadan çekilen fotoğraflara yansıdı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı