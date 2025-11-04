Fotoğraflarla İstanbul'da sis

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sis, kentin birçok noktasında görüldü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
İstanbul’da sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, kentin bir çok noktasında görüldü. Özellikle sahil şeridinde öğle saatlerine kadar etkili olan sis, güneşin kendini göstermesiyle birlikte yavaş yavaş dağılmaya başladı. Kentte görüş mesafesinin yer yer azalmasına neden olan sis, trafikte zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

