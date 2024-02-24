Fotokapanlara yansıyan yaban hayvanlarının eşsiz uyumu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara yaban hayvanlarının eşsiz görüntüleri yansıdı.

Fotokapanlara yansıyan yaban hayvanlarının eşsiz uyumu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara yaban hayvanlarının eşsiz görüntüleri yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Bu çerçevede fotokapanlara yansıyan geyik, tilki, ceylan, vaşak ve ayı ailesinin görüntüleri yaban hayatının güzelliklerini bir kez daha gösterdi.

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