Fransa'da düzenlenen Türk Kültür Festivali'ne Bursa Mehter Takımı damga vurdu

Fransa’nın Clermont-Ferrand şehrinde düzenlenen Türk Kültür Festivali’ne, Bursa Mehter Takımı damgasını vurdu.

Açılış töreninde Türk Milli Marşı ile birlikte Fransa Milli Marşını çalan Mehter Takımı, Fransızların da gönlünü fethetti. Türk kültürünü birinci elden tanıtmak ve kültürlerarası köprü kurmak amacıyla düzenlenen festival, Mehter Takımı konseriyle başladı. Mehter marşları, orada yaşayan Türklerin yanı sıra Fransızlar tarafından da beğeniyle dinlendi. Fransa’nın çeşitli şehirlerinden de yoğun katılımın olduğu festival üç gün sürdü. Türk Kültür Merkezleri Federasyonu ve Türk derneklerinin girişimiyle bu yıl ilk kez düzenlenen festivale Türkiye’den çok sayıda el sanatları sanatkarı da katıldı.

Bursa Mehter Takımı Başkanı Mesut Özkeser “Fransa’da Mehter takımımıza gösterilen ilgiden çok memnun kaldık, gelecek ay Fransa’nın Lyon ve Paris şehirlerindeki festivallere de katılacağız. Bizleri davet eden festival komitesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.