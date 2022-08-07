Siemens
SON
DAKİKA
Cali'de Türk atletleri tarih yazdı
Haftaya kesintilerle başlıyoruz
Antalya’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı

Fransa'dan Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçi aile, Çatalca'da kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik panosuna çarptıktan sonra taklalar attı. Yaşanan kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Fransa’dan Türkiye’ye tatil için gelen gurbetçi aile, Çatalca’da kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik panosuna çarptıktan sonra taklalar attı. Yaşanan kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde yaşandı. Fransa’dan Türkiye’ye tatil için geldiği öğrenilen 5 kişilik gurbetçi aile, kaza yaptı. İddiaya göre Baba Emin A. direksiyon başında uyuklayınca DM 781 CX plakalı otomobilin kontrolden çıktı. Araç önce elektrik panosuna çarptı, ardından da taklalar atarak yol kenarındaki yeşil alana çıktı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emin A. yara almazken otomobil içinde bulunan diğer 4 aile üyesi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Ayakta tedavileri yapılan yaralılar kontrol amaçlı Çatalca Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı
Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı
Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Doğu Otomotiv, Silivrispor'un ana sponsoru oldu
Doğu Otomotiv, Silivrispor’un ana sponsoru oldu
Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi.
Bakım için Amerika’dan Silivri’ye getirildi.
CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP’de görev devir teslimi yapıldı
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Adsom'dan SMA Hastası Asel'e Büyük Destek
Adsom’dan SMA Hastası Asel’e Büyük Destek
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin